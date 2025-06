Projeto amplia capacidade de aquisição de armas de fogo e munições por policiais A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 4618/24, que autoriza policiais e bombeiros, ativos e inativos, além de guardas municipais... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 4618/24, que autoriza policiais e bombeiros, ativos e inativos, além de guardas municipais, a adquirirem até seis armas de fogo, incluindo modelos de uso restrito, e 400 munições anuais por calibre registrado. O texto altera o Estatuto do Desarmamento. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a tramitação de projetos de lei. Leia Mais em Momento MT: Plenário vota três acordos internacionais nesta quinta-feira

Revogação da cobrança do IOF é constitucional, defende Izalci

Projeto “Poder para Todas” capacita e empodera mulheres em Lucas do Rio Verde