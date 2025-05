Projeto apoiado pelo MPMT faz apresentações inéditas no Rio de Janeiro A Orquestra e Coral Flauta Mágica, iniciativa apoiada pelo Ministério Público de Mato Grosso com recursos financeiros via Banco de... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h27 ) twitter

A Orquestra e Coral Flauta Mágica, iniciativa apoiada pelo Ministério Público de Mato Grosso com recursos financeiros via Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre), realizará duas apresentações inéditas na cidade do Rio de Janeiro, na próxima semana, por meio do projeto Música no Museu. As apresentações são gratuitas e terão como tema "Os imortais da música brasileira e os gênios internacionais".Os artistas de Cuiabá se apresentam no dia 13 de maio, às 18h, no Espaço Cultural Arte Sesc Flamengo e no dia 15, no Museu da Justiça, às 15h30. O evento é realizado pelo produtor cultural Sérgio da Costa e Silva e tem o objetivo de realizar intercâmbios culturais nacionais e internacionais, mantendo uma agenda de concertos de importantes grupos musicais do mundo todo."Trata-se de um projeto de notável alcance social, que atua junto a uma comunidade humilde, produzindo excelentes resultados por meio da arte e cultura, brilhando nacionalmente com apoio significativo do Ministério Público Estadual, que destinou consideráveis recursos via Bapre", comemorou o procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, titular da Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente.

