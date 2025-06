Projeto aprovado autoriza trabalhador com deficiência a usar FGTS para comprar carro A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que permite ao trabalhador...

