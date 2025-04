Projeto aprovado em edital da Secel terá exposição de produtos artesanais e oficinas

Momento MT |Do R7

A Feira de Artesanato – Por Um Sorriso Criativo e Solidário, que terá atrações musicais, exposição de produtos artesanais e oficinas, inicia nesta sexta-feira (02.5), a partir das 17h, no município de Sorriso (398 Km de Cuiabá). O evento é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital MT Criativo – Feiras de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel).

