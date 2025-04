Projeto Barra em Cena realiza espetáculo e oficina teatral gratuitamente neste fim de semana O Projeto Barra em Cena, que terá espetáculo teatral e oficina de teatro gratuitos, será retomado neste sábado (26.4), a partir das... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h00 ) twitter

O Projeto Barra em Cena, que terá espetáculo teatral e oficina de teatro gratuitos, será retomado neste sábado (26.4), a partir das 19h, no município de Barra do Garças (511 km de Cuiabá). Com atividades até junho, o projeto é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Expressões Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel). A iniciativa tem como propósito promover o acesso da população da cidade à produção teatral contemporânea, valorizando diferentes linguagens e estéticas das artes cênicas mato-grossenses.

