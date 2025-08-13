Projeto Bombeiros do Futuro forma 48 alunos da rede pública de Sinop Na noite desta terça-feira (12), 48 crianças receberam o certificado de conclusão do Projeto Social Bombeiros do Futuro, em cerimônia...

Na noite desta terça-feira (12), 48 crianças receberam o certificado de conclusão do Projeto Social Bombeiros do Futuro, em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Sinop. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar e atende alunos da rede pública em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 9 e 12 anos. O programa é desenvolvido pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar e busca fortalecer valores de cidadania, civismo e formação humanística.

