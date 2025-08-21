Projeto “Cada Siminina, Uma Árvore” plantará mil mudas em Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Núcleo da Primeira-Dama, lançou na quarta-feira (20) o projeto “Cada Siminina, Uma Árvore”, que...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Núcleo da Primeira-Dama, lançou na quarta-feira (20) o projeto “Cada Siminina, Uma Árvore”, que prevê o plantio de 1.000 mudas, correspondentes às mil meninas atendidas pelo Siminina em Cuiabá. A ação inicial contou com a participação da primeira-dama e vereadora Samantha Iris e das 70 meninas atendidas no Siminina do Pascoal Ramos, com o plantio de espécies frutíferas e ornamentais, como acerola, pitanga e ipês de várias cores, no espaço do Siminina e também na área externa. Em tempos de clima seco, as próprias meninas ficarão responsáveis por regar as mudas para garantir sua sobrevivência.

