Projeto Canoa promove tour educativo com estudantes em Jauru

Um passeio diferente marcou a tarde de 44 alunos do 4º ano da Escola Municipal Lourdes Maria, em Jauru (a 425 km de Cuiabá), no dia 24 de junho. Acompanhados por professores e guiados pelo promotor de Justiça Eduardo Antônio Ferreira Zaque, os estudantes participaram de um tour educativo passando por pontos turísticos da cidade. A iniciativa é do Projeto Canoa – Educação Patrimonial.A atividade teve como objetivo despertar nas crianças a consciência sobre o valor histórico e social dos bens públicos, além de promover o respeito à memória das pessoas homenageadas com nomes de ruas, praças e repartições públicas. Durante o trajeto, os alunos visitaram locais simbólicos da cidade, como a Praça José Rossi, o Estádio Municipal José Vicente e a sede da Prefeitura Municipal, onde receberam explicações sobre a história e os homenageados de cada espaço. Para saber mais sobre essa importante iniciativa e o impacto na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Unemat aprova projeto em chamada nacional de inovação e tecnologia

