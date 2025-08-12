Projeto Casa Aberta da Academia Mato-grossense de Letras terá 6ª edição nesta quinta-feira (14) A 6ª edição do projeto Casa Aberta da Academia Mato-grossense de Letras (AML) será realizada nesta quinta-feira, 14 de agosto, a partir... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h38 ) twitter

A 6ª edição do projeto Casa Aberta da Academia Mato-grossense de Letras (AML) será realizada nesta quinta-feira, 14 de agosto, a partir das 18h, na Casa Barão, em Cuiabá. O evento é realizado com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e tem como tema "Dá gosto o que leio". A programação inclui a Sopa de Letrinhas, um espaço para o livre exercício da escrita, além do Papo Acadêmico, que terá a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci-MT), Allan Kardec, do maestro Luis Fabricio Cirillo de Carvalho e do escritor Valerio de Oliveira Mazzuoli, ambos integrantes da AML.

