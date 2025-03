Projeto começa neste sábado (29) com atividades circenses no jardim Europa A Prefeitura de Rondonópolis realiza neste fim de semana a primeira edição do projeto Toda praça é arte. Idealizado pela Secretaria... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 21h05 ) twitter

A Prefeitura de Rondonópolis realiza neste fim de semana a primeira edição do projeto Toda praça é arte. Idealizado pela Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude do município, as atividades da estreia do projeto vão comemorar a passagem do Dia Nacional do Circo nas áreas verdes da praça do jardim Europa. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa programação cheia de diversão e cultura!

