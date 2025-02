Projeto concede incentivos fiscais para startups e empresas de tecnologia O Projeto de Lei 2967/24 concede incentivos fiscais para startups (empresa jovem, geralmente focada em inovação e com alto potencial... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 10h26 ) twitter

O Projeto de Lei 2967/24 concede incentivos fiscais para startups (empresa jovem, geralmente focada em inovação e com alto potencial de crescimento) e empresas de tecnologia. Os benefícios previstos na proposta são: isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por cinco anos a partir da constituição da empresa; redução de 50% das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) por igual período; e isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a compra de equipamentos e insumos destinados à pesquisa e desenvolvimento, e à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante projeto! Leia Mais em Momento MT: PF prende passageiros por tráfico de drogas, contrabando e lesão corporal

