Projeto contempla 300 unidades estaduais em 2025; veja quais são

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) anunciou, nesta sexta-feira (25.4), a seleção de 300 escolas da rede estadual de ensino que participarão do Projeto Hortas Escolares 2025, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf). Com um investimento total de R$ 3 milhões, cada escola participante receberá R$ 10 mil para adquirir ferramentas, sementes e insumos, promovendo a produção de alimentos e ervas medicinais de forma orgânica e inovadora.

