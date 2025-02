Projeto contemplado em edital da Secel oferta cursos gratuitos de formação no setor audiovisual Estão abertas as inscrições para o projeto Cinema de Base, que oferta cinco cursos gratuitos de formação para quem deseja entrar na...

Estão abertas as inscrições para o projeto Cinema de Base, que oferta cinco cursos gratuitos de formação para quem deseja entrar na área do audiovisual. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Cinemotion de Formação, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

