Projeto cria programa de prevenção ao etarismo nas unidades públicas de saúde O Projeto de Lei 3549/23 institui o Programa Nacional de Prevenção ao Etarismo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da rede pública... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h07 ) twitter

O Projeto de Lei 3549/23 institui o Programa Nacional de Prevenção ao Etarismo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da rede pública. Etarismo é o preconceito, a intolerância ou a discriminação contra pessoas ou grupos em razão da idade. Entre as ações previstas pelo programa, estão: – a distribuição de materiais gratuitos educativos nas UBSs; – a realização de campanhas informativas, debates e dinâmicas em grupo; – a exibição de vídeos com depoimentos de pessoas vítimas de etarismo; e – a reinserção de vítimas do etarismo na sociedade. A proposta também prevê a disponibilização de profissionais de psiquiatria e psicologia para realizarem o atendimento das vítimas do etarismo; e o atendimento jurídico gratuito para vítimas do etarismo, para que possam buscar seus direitos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende mulher que atraiu fretista para emboscada e morte em Sinop

