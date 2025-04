Projeto criminaliza concessão de empréstimo consignado sem autorização expressa do consumidor O Projeto de Lei 683/25 altera o Código de Defesa do Consumidor para tipificar o crime de concessão de crédito consignado sem a autorização... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 12h08 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h08 ) twitter

O Projeto de Lei 683/25 altera o Código de Defesa do Consumidor para tipificar o crime de concessão de crédito consignado sem a autorização expressa do consumidor. A pena prevista é detenção de seis meses a dois anos. A instituição consignatária também estará sujeita a multa de 20% sobre o valor depositado, a ser revertida em favor do consumidor em até 60 dias. A proposta, do deputado Capitão Alden (PL-BA), está em análise na Câmara.

