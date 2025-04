Projeto da Prefeitura para ônibus grátis aos domingos é aprovado por unanimidade na Câmara

Com 27 votos favoráveis, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou nesta quinta-feira (24), em caráter de urgência, o projeto de lei de autoria do prefeito Abilio Brunini que institui a tarifa zero no transporte coletivo nos dias de domingo para toda a população. Agora, o texto será remetido para sanção. A partir da publicação na Gazeta Municipal, entrará em vigência.

