Projeto de Daniel Monteiro que autoriza uso terapêutico e cultural de cavalos em Cuiabá segue para sanção do prefeito 08/05/2025 Projeto de Daniel Monteiro que autoriza uso terapêutico e cultural de cavalos em Cuiabá segue para sanção do prefeito Diego...

Com 21 votos favoráveis, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou o Projeto de Lei Complementar do vereador Daniel Monteiro (Republicanos), que autoriza a criação de equinos no perímetro urbano da cidade para fins terapêuticos, esportivos e culturais. A proposta agora segue para sanção do prefeito Abílio Brunini (PL).

