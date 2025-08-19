Logo R7.com
Projeto de Dilemário prevê instalação de temporizadores em semáforos de Cuiabá

Gabriel Franco – Assessoria do vereador Dilemário Alencar Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), o vereador Dilemário Alencar...

Momento MT

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), o vereador Dilemário Alencar (União Brasil) defendeu o projeto de lei de sua autoria que obriga a instalação de temporizadores em semáforos da capital equipados com detectores de avanço de sinal. A proposta havia recebido parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), mas o parlamentar conseguiu derrubar a rejeição, garantindo que o projeto siga para votação em plenário.

