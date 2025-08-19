Projeto de Dilemário prevê instalação de temporizadores em semáforos de Cuiabá Gabriel Franco – Assessoria do vereador Dilemário Alencar Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), o vereador Dilemário Alencar...

Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share