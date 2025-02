Projeto de educação patrimonial é apresentado à comunidade escolar

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso esteve na Escola Estadual Deputado João Evaristo Curvo, em Jauru (a 425km de Cuiabá), na terça-feira (4), para apresentar o projeto “Canoa – Educação Patrimonial”, abordando a importância da valorização e preservação do patrimônio público com alunos, pais e professores. O projeto é uma iniciativa do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do MPMT para o biênio 2024/2025, que visa a introdução do tema no cotidiano da população de maneira simples e didática.

