Projeto de escola estadual militar transforma livros fora de uso em consciência ambiental O cuidado com o destino correto dos livros e materiais didáticos fora de uso em razão de conteúdo defasado, ganhou forma na Escola... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 16h59 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h59 ) twitter

O cuidado com o destino correto dos livros e materiais didáticos fora de uso em razão de conteúdo defasado, ganhou forma na Escola Estadual Militar Tiradentes 3º SGT PM Justino Pinheiro dos Santos, em Água Boa, distante 525 quilômetros de Cuiabá. Desde 2024, a professora Lara Regina conduz o projeto “Educação e Sustentabilidade: A Importância da Coleta Seletiva”, que busca evitar o descarte incorreto e transformar estudantes em agentes ativos de preservação ambiental.

