Projeto de gestão por competências será expandido para área meio

O projeto de gestão por competências será expandido para a área meio e para a administração superior do Ministério Público de Mato Grosso em 2025. Desenvolvido como iniciativa piloto em 2023 no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT, o projeto estratégico recebeu o nome de “Desenvolve MP – Gestão do Desenvolvimento e do Desempenho”. A expansão foi deliberada pela Comissão de Gestão de Competências, atualmente coordenada pela subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão, Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert.

