Projeto de identificação infantil da Politec é finalista em prêmio nacional de inovações públicas A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) é finalista do prêmio nacional de inovações pública, na 5ª edição do prêmio Conexão...

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) é finalista do prêmio nacional de inovações pública, na 5ª edição do prêmio Conexão Inova. A instituição concorre na categoria de projetos concluídos em serviços públicos, na área de Projetos de Inovação para Pessoas ou Organizações Públicas, com o projeto “Identifica Pequeno Cidadão”. Os ganhadores serão definidos por meio de voto popular, que será definido pelo maior número de reações à publicação do projeto na rede social Linkedin.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida das crianças acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: