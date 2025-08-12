Logo R7.com
Projeto de incentivo ao escotismo de autoria de Paula Calil é aprovado

Foi aprovado em segunda votação na Câmara Municipal de Cuiabá o projeto de lei que institui o...

Foi aprovado em segunda votação na Câmara Municipal de Cuiabá o projeto de lei que institui o programa de incentivo ao Escotismo, Bandeirantismo e Desbravadores/Aventureiros nas escolas da rede municipal de ensino. A proposta é de autoria da presidente do Legislativo, vereadora Paula Calil (PL).

