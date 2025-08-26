Projeto de Jiu-Jitsu atende cerca de 60 atletas em Diamantino com aulas gratuitas A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, vem fortalecendo a prática esportiva no município...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, vem fortalecendo a prática esportiva no município como forma de promover inclusão social, cidadania e qualidade de vida para crianças, jovens e adultos. Entre as modalidades oferecidas está o Jiu-Jitsu, que hoje conta com cerca de 60 alunos ativos, entre crianças, adolescentes e adultos, sob orientação do professor Gilmair Smelt, Faixa Preta 2° Grau.

