Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2026 é discutido em audiência pública na ALMT
O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2026 (PL 973/2025) foi discutido nesta quinta-feira (14), durante audiência...
O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2026 (PL 973/2025) foi discutido nesta quinta-feira (14), durante audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O projeto foi aprovado em primeira votação no dia 16 de julho deste ano. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT:
O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2026 (PL 973/2025) foi discutido nesta quinta-feira (14), durante audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O projeto foi aprovado em primeira votação no dia 16 de julho deste ano.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Momento MT: