Projeto de Ranalli que proíbe investimento de dinheiro público no Carnaval será debatido com entidades 25/02/2025 Projeto de Ranalli que proíbe investimento de dinheiro público no Carnaval será debatido com entidades Da Assessoria – Vereador...

Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share