Projeto de Ranalli que proíbe uso de hormônios e cirurgias de transição em menores de idade é aprovado Antoniel Pontes – assessoria Vereador Rafael Ranalli Foi sancionada em Cuiabá a lei de autoria do vereador Rafael Ranalli (PL)...

Foi sancionada em Cuiabá a lei de autoria do vereador Rafael Ranalli (PL) que proíbe a realização de procedimentos hormonais, bloqueadores da puberdade e cirurgias em menores de 18 anos com a finalidade de transição de sexo ou alteração de gênero. A norma foi publicada no Diário Oficial do Município na semana passada e atinge tanto os estabelecimentos públicos quanto privados de saúde, além de profissionais liberais que atuam na capital.

