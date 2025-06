Projeto de Reestruturação do Mercado Municipal é apresentado em reunião com feirantes e autoridades Na manhã desta Terça Feira (10), o Governo Municipal de Campo Novo do Parecis promoveu uma importante reunião com os feirantes e comerciantes... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h57 ) twitter

Na manhã desta Terça Feira (10), o Governo Municipal de Campo Novo do Parecis promoveu uma importante reunião com os feirantes e comerciantes do Mercado Municipal para apresentar o projeto de reestruturação do espaço. O encontro contou com a presença do prefeito Edilson Piaia e do vice-prefeito Marciano, além de representante do Legislativo Municipal, do coordenador da Agricultura Familiar, do presidente da feira e da equipe técnica da Prefeitura.

