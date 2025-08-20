Projeto Diálogos Possíveis visita duas comarcas na próxima semana Na próxima semana, o projeto Diálogos Possíveis estará nas sedes das Promotorias de Justiça de Alta Floresta e Sinop, levando debates... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h39 ) twitter

Na próxima semana, o projeto Diálogos Possíveis estará nas sedes das Promotorias de Justiça de Alta Floresta e Sinop, levando debates relevantes ao interior do estado. A iniciativa é promovida pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), com o objetivo de ampliar a presença do Ceaf nos municípios, fortalecer o vínculo com o público interno e propor novas formas de articulação pedagógica por meio de ciclos de palestras.No dia 25 de agosto (segunda-feira), a programação será em Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá), com início às 9h, e contará com a palestra "A (im)possibilidade do ANPP nos casos de violência contra a mulher", ministrada pelo promotor de Justiça Paulo José do Amaral Jarosiski. Já no dia 26 (terça-feira), em Sinop (a 500 km da capital), também às 9h, o promotor de Justiça Guilherme Ignácio de Oliveira abordará o tema "Cultura de Integridade".A abertura dos dois encontros será conduzida pelo coordenador da Escola Institucional, o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade. Segundo ele, o projeto busca fomentar reflexões sobre temas relevantes ao Ministério Público de Mato Grosso, com o objetivo de construir diálogos possíveis e gerar conhecimento organizacional. "O referido projeto tem como finalidade promover reflexões e debates sobre temas de alta relevância para a atuação ministerial, por meio de ciclos de palestras que busquem a elaboração de diretrizes para a construção de unidade institucional, em torno de temas relevantes, com vistas à resolutividade das demandas do Ministério Público", destaca.

