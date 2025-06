Projeto DigitALL revoluciona o acesso aos serviços públicos e promove redução do uso do papel À medida que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde avança na oferta de um atendimento mais ágil, eficiente e menos burocrático ao cidadão... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h57 ) twitter

À medida que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde avança na oferta de um atendimento mais ágil, eficiente e menos burocrático ao cidadão com a implementação do projeto DigitALL, também contribui com a preservação do meio ambiente, por meio da redução do uso do papel. De acordo com o Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura, o executivo municipal reduziu em mais de 830 mil o número de páginas impressas entre janeiro e maio de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

