Projeto divulga programação da segunda semana de atividades neste mês de março

Nunca antes, na história de Várzea Grande, m coletivo tão grande de mulheres se organiza para promover ações voltadas ao público feminino Durante o mês de março, diversas entidades se unem em prol do fortalecimento feminino no projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”. A iniciativa promove debates, oficinas e encontros voltados à valorização da mulher e conta com o apoio da prefeitura de Várzea Grande.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as atividades programadas!

