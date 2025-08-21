Projeto do Anel Viário é aprovado durante Conferência Estadual das Cidades
A proposta foi apresentada pela Secretaria de Viação e Obras e validada como prioridade no eixo de Infraestrutura e Saneamento Básico...
A proposta foi apresentada pela Secretaria de Viação e Obras e validada como prioridade no eixo de Infraestrutura e Saneamento Básico. O projeto de implantação do Anel Viário de Várzea Grande foi aprovado durante a 6ª Conferência Estadual das Cidades, realizada em Cuiabá, entre os dias 18 a 20 de agosto.
A proposta foi apresentada pela Secretaria de Viação e Obras e validada como prioridade no eixo de Infraestrutura e Saneamento Básico. O projeto de implantação do Anel Viário de Várzea Grande foi aprovado durante a 6ª Conferência Estadual das Cidades, realizada em Cuiabá, entre os dias 18 a 20 de agosto.
Para mais detalhes sobre este importante projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Para mais detalhes sobre este importante projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: