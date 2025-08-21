Projeto do Anel Viário é aprovado durante Conferência Estadual das Cidades A proposta foi apresentada pela Secretaria de Viação e Obras e validada como prioridade no eixo de Infraestrutura e Saneamento Básico... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h00 ) twitter

A proposta foi apresentada pela Secretaria de Viação e Obras e validada como prioridade no eixo de Infraestrutura e Saneamento Básico. O projeto de implantação do Anel Viário de Várzea Grande foi aprovado durante a 6ª Conferência Estadual das Cidades, realizada em Cuiabá, entre os dias 18 a 20 de agosto.

