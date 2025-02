Projeto do Executivo libera autorização da Prefeitura de Cuiabá em pequenas obras O prefeito Abilio Brunini encaminhou a Câmara Municipal um projeto de lei complementar que institui o Alvará de Obras Autodeclaratório... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 13h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h08 ) twitter

O prefeito Abilio Brunini encaminhou a Câmara Municipal um projeto de lei complementar que institui o Alvará de Obras Autodeclaratório em Cuiabá. O tema foi discutido com a presidente da Câmara Municipal, vereadora Paula Calil (PL), o líder do governo no Legislativo, vereador Dilemário Alencar Também participaram do diálogo os seguintes parlamentares: Rafael Ranalli, Wilson Kero-Kero, Demilson Nogueira, Baixinha Giraldelli, Samantha Iris, Cezinha Nascimento, Sargento Joelson, Ilde Taques e Dra. Mara. Pela proposta, engenheiros e arquitetos não dependerão de autorizações da Prefeitura de Cuiabá para pequenas obras, reformas e construções de pequenos empreendimentos. Saiba mais sobre como essa nova medida pode impactar o setor da construção civil em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Defesa Civil de Cuiabá e Defesa Social de VG alinham ações no período chuvoso

