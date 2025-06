Projeto do MP fortalece saúde mental de servidores do sistema prisional Com foco na valorização da saúde mental, no fortalecimento das relações interpessoais e na conscientização sobre os impactos do adoecimento...

Com foco na valorização da saúde mental, no fortalecimento das relações interpessoais e na conscientização sobre os impactos do adoecimento psíquico na rotina profissional e pessoal, servidores do Centro de Ressocialização de Várzea Grande (CRVG) participaram da apresentação do projeto “Profissionais do Sistema Penitenciário – Promovendo Saúde Mental e Bem-Estar”. A iniciativa é do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Realizada na terça-feira, 17 de junho, a atividade marcou o encerramento da etapa de escuta dos servidores, cujo objetivo foi colher depoimentos, sugestões e contribuições sobre a temática, visando à construção de um ambiente de trabalho mais humano, seguro e acolhedor.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a saúde mental dos servidores

