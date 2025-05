Projeto é apresentado a servidores penitenciários em VG O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), realizou no dia 12... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 18h08 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h08 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), realizou no dia 12 de maio (segunda-feira) a segunda apresentação do projeto “Profissionais do Sistema Penitenciário – Promovendo Saúde Mental e Bem-Estar”. Destinada aos servidores que atuam no sistema prisional, a atividade ocorreu no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande.A iniciativa é voltada ao cuidado com os servidores que atuam no sistema prisional, com foco na valorização da saúde mental, na melhoria das relações interpessoais e na conscientização sobre os impactos do adoecimento psíquico na rotina profissional e pessoal. Saiba mais sobre essa importante iniciativa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Kajuru destaca queda da desigualdade em 2024

