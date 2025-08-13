Logo R7.com
Projeto em Cuiabá defende fim de esmola e apoio a políticas públicas

Momento MT

Momento MT|Do R7

Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli

O vereador Rafael Ranalli (PL) apresentou na Câmara Municipal de Cuiabá o projeto de lei que institui o Programa “Esmola Não Ajuda, Ajude de Verdade”. A proposta busca conscientizar a população sobre os efeitos negativos da doação de esmolas a pessoas em situação de rua e incentivar formas mais estruturadas e efetivas de assistência social.

