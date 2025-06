Projeto Escola Lixo Zero inicia em escola no bairro São João Del Rei A Prefeitura de Cuiabá iniciou na sexta-feira (6) o projeto “Escola Lixo Zero”, destinada à conscientização dos estudantes da rede...

A Prefeitura de Cuiabá iniciou na sexta-feira (6) o projeto “Escola Lixo Zero”, destinada à conscientização dos estudantes da rede pública municipal à educação de coleta de lixo e práticas sustentáveis no ambiente escolar. A iniciativa é resultado de um termo de colaboração firmado pela Secretaria Municipal de Educação com o Instituto Lixo Zero Brasil e faz alusão ao Junho Verde, mês dedicado à conscientização ambiental. A ideia é que até 10 escolas de Cuiabá sejam contempladas com as ações do programa socioambiental.

