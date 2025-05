Projeto estabelece exigência de entrega rigorosa de produtos comprados pela internet

Momento MT |Do R7

O Projeto de Lei 348/25 insere no Código de Defesa do Consumidor a exigência de que produtos ou serviços oferecidos pela internet obedeçam rigorosamente as condições de prazo, a quantidade e a qualidade acertados na oferta ao consumidor.

