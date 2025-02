Projeto exige internet sem fio no transporte público de passageiros O Projeto de Lei 4246/24 exige a instalação de rede de internet sem fio (Wi-Fi), com oferta gratuita do serviço, em diferentes meios...

Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share