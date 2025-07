Projeto Fundações de Portas Abertas será lançado em agosto O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) dá início, no dia 5 de agosto, ao projeto “Fundações de Portas Abertas”, uma iniciativa... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h58 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) dá início, no dia 5 de agosto, ao projeto “Fundações de Portas Abertas”, uma iniciativa inédita que visa fortalecer o diálogo e a cooperação entre as fundações privadas de Cuiabá e Várzea Grande. A primeira edição será realizada na Fundação Uniselva, com início às 13h30, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O projeto foi concebido em parceria pelo MPMT e as entidades do terceiro setor. “O formato das visitas será simples: o objetivo é promover um intercâmbio entre as fundações, permitindo que seus integrantes conheçam de perto a estrutura, o funcionamento e os serviços oferecidos por cada uma. O mais importante é que as pessoas que atuam no terceiro setor tenham a oportunidade de visitar esses espaços, compreender melhor os propósitos de cada entidade e, assim, identificar pontos de contato e possíveis parcerias futuras”, argumenta o promotor de Justiça Renê do Ó Souza, titular da 26ª Promotoria de Justiça Cível da Capital – especializada em Fazenda Pública e Fundações. Para mais detalhes sobre este importante projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Fórum debate melhorias e fortalecimento da rede de atendimento a crianças e adolescentes

