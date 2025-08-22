Logo R7.com
Projeto garante a vigilantes acesso a equipamentos destinados a segurança pessoal

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Projeto de Lei 2480/25 reconhece nacionalmente a profissão de vigilante e agente de segurança privada como atividade de risco para fins de aquisição de produtos e equipamentos destinados à sua própria segurança e defesa pessoal. A proposta, da deputada Rosângela Reis (PL-MG), está em análise na Câmara dos Deputados.

