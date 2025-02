Projeto inclui catadores de caranguejo no seguro-defeso

Momento MT |Do R7

O Projeto de Lei 2707/24, da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), inclui os catadores de caranguejo entre as categorias beneficiárias do seguro-desemprego durante o período do defeso. A proposta também altera o prazo para receber o benefício.

