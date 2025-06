Projeto institui política de cuidado integral às pessoas com neuralgia do trigêmeo O Projeto de Lei 1512/25 institui a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Neuralgia do Trigêmeo. O objetivo é assegurar...

Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share