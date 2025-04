Momento MT |Do R7

Projeto institui programa de acolhimento de mães atípicas O Projeto de Lei 1018/25, do deputado Duarte Jr. (PSB-MA), institui o programa Casa da Mãe Atípica, com o objetivo de oferecer acolhimento...

O Projeto de Lei 1018/25, do deputado Duarte Jr. (PSB-MA), institui o programa Casa da Mãe Atípica, com o objetivo de oferecer acolhimento, suporte emocional e estrutura adequada para mães de crianças com deficiência ou condições que demandam cuidados intensivos e contínuos.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender todos os detalhes dessa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: