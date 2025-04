Projeto isenta de tributo as compras internacionais de até US$ 600 por ano O Projeto de Lei 1440/25 isenta do Imposto de Importação (II) as remessas postais de presentes ou de itens comprados pela internet...

