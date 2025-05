Projeto “Lê Pra Mim?” promove semana de encontros literários em Sinop

A partir desta segunda-feira, 5 de maio, tem início em Sinop a semana de encontros literários do projeto sociocultural “Lê Pra Mim?”, que incentiva a leitura de livros infantis para crianças de 4 a 10 anos. Esta será a primeira edição do projeto no município, com atividades programadas em cinco escolas da rede municipal de ensino.

