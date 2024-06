Projeto Luz do Amanhã: Cultivando o Futuro em Sinop

O Projeto Luz do Amanhã desenvolvido pela Polícia Militar com a Associação Comunitária de Orientação e Aprendizagem Adolescente de Sinop, em parceria com a Prefeitura de Sinop, anualmente reúne mais de 70 alunos e realiza toda sexta-feira uma ação prática com o cultivo de uma horta dentro do pátio da Polícia Militar.

