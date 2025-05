Projeto Mais MT Muxirum inicia novo ciclo de alfabetização

Momento MT |Do R7

Com o objetivo de transformar vidas por meio da educação, o Projeto Mais MT Muxirum deu início a mais um ano letivo em Lucas do Rio Verde nesta segunda-feira (5). A iniciativa, resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de Mato Grosso, visa promover a alfabetização de jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à escolarização na idade adequada.

