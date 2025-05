Projeto No Coração de Cuiabá movimenta fim de semana com arte, música e cultura no Centro Histórico A programação do projeto No Coração de Cuiabá, que leva arte, cultura e turismo ao Centro Histórico da capital, continua neste final...

A programação do projeto No Coração de Cuiabá, que leva arte, cultura e turismo ao Centro Histórico da capital, continua neste final de semana. No sábado e no domingo, se apresentam Lucianinho dos Teclados, Piano Gente, grupo Flor Atalaia, Fernando Rasqueia, Binho Pereira, Lambadeiros de Elite, Geandro Moura, Pretta Janna, Anselmo Parabá, Duo Clarear, Alice Oliveira, Sasmina e entre outros. As apresentações ocorrem na praça Alencastro e na Escadaria Beco do Alto nos respectivos dias. Confira a programação completa abaixo.

