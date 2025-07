Projeto “Nós Podemos Nadar” conquista título na terceira etapa do Estadual de Natação A equipe de natação do Projeto Social “Nós Podemos Nadar”, composta por mais de 70 atletas de Lucas do Rio Verde, sagrou-se campeã...

Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share